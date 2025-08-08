Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:26, 8 августа 2025Экономика

Названы черты недостойных для получения наследства родственников

Юрист Кваша: В получении жилья откажут при недолжном уходе за родственником
Мария Черкасова

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В ряде случаев законные родственники не могут претендовать на наследство. Об особенностях получения недвижимости «Вечерней Москве» рассказали эксперты.

По словам юриста Дмитрия Кваши, основной причиной отказа считаются намеренное причинение вреда родственнику, неоказание необходимой помощи больному и отсутствие должного ухода. Также отказ поступит, если родственник был лишен родительских прав относительно своего ребенка.

В остальном же человек не сможет получить наследство только в том случае, если в течение шести месяцев не заявит о своих правах на него. Однако эту ситуацию можно оспорить в суде — например, если родственник не знал о существовании наследства.

Ранее россиянам напомнили, в каких случаях они могут не платить налог с продажи недвижимости.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край. Туристам пришлось в панике бежать с сочинского пляжа

    Появились подробности об атаковавших российский город-курорт дронах-камикадзе

    Суд определился с арестом известного российского писателя

    Главаря кровожадной банды «Желтых хризантем» оправдали по новому делу в Москве

    Глава Intel отреагировал на призыв Трампа уйти в отставку

    Си Цзиньпин заявил о роли Китая в урегулировании украинского конфликта

    Лукашенко рассказал о возможности навсегда прекратить конфликт России и Украины

    Власти пообещали найти деньги на поддержку продаж российских машин

    Россияне в Северной Корее попробовали бургер по рецепту Ким Чен Ына

    Лукашенко опроверг слова о договорах с США за спиной у России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости