Названы черты недостойных для получения наследства родственников

Юрист Кваша: В получении жилья откажут при недолжном уходе за родственником

В ряде случаев законные родственники не могут претендовать на наследство. Об особенностях получения недвижимости «Вечерней Москве» рассказали эксперты.

По словам юриста Дмитрия Кваши, основной причиной отказа считаются намеренное причинение вреда родственнику, неоказание необходимой помощи больному и отсутствие должного ухода. Также отказ поступит, если родственник был лишен родительских прав относительно своего ребенка.

В остальном же человек не сможет получить наследство только в том случае, если в течение шести месяцев не заявит о своих правах на него. Однако эту ситуацию можно оспорить в суде — например, если родственник не знал о существовании наследства.

Ранее россиянам напомнили, в каких случаях они могут не платить налог с продажи недвижимости.