Моя страна
17:44, 8 августа 2025Моя страна

Россиянам назвали подешевевшие направления для отпуска в бархатный сезон

Зарина Дзагоева
Фото: irina02 / Shutterstock / Fotodom

Российским туристам назвали подешевевшие для отпуска в бархатный сезон направления внутри страны. Об этом сообщается в исследовании «Яндекс. Путешествий», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, наибольшее снижение цен отмечено в прибрежных курортах и городах с развитой туристической инфраструктурой. В том числе это касается Уфы (Ночь в отеле стоит 5,9 тысячи рублей), Новороссийская (6 тысяч рублей), Дербента (6,1 тысячи рублей), Териберки (11,3 тысячи рублей), Тулы (6,7 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что почти треть россиян — 32 процента — назвала южные отечественные курорты достойной альтернативой заграничным. При этом 27 процентов рассматривают юг страны как вариант, востребованный преимущественно у туристов из регионов.

