Названы самые модные цвета одежды на осень

Vogue назвал канареечно-желтый и лавандовый оттенки самыми модными на осень
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Peter White / Getty Images

Редакторы журнала Vogue перечислили самые модные цвета одежды на осень 2025 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

В грядущем сезоне на смену актуальному сливочно-желтому оттенку придет канареечно-желтый. При этом рекомендуется собирать с ним полностью монохромные образы, подобные тем, что продемонстрировали на подиуме бренды Givenchy и Stella McCartney.

В то же время популярными будут шоколадный, нежно-розовый и лавандовый тона, а также оттенок хаки, который журналисты назвали альтернативой черному и бежевому цветам.

Ранее в августе сообщалось, что пять популярных в 1970-х годах фасонов обуви вернутся в моду осенью 2025 года.

