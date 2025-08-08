Мир
14:09, 8 августа 2025Мир

Одна страна перестанет покупать оружие у США

Reuters: Индия приостановила планы по закупке нового оружия у США
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Cpl. Christopher Prelle / Keystone Press Agency / GlobalLookPress.com

Индия решила приостановить переговоры о покупке оружия и авиации у Соединенных Штатов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на индийские источники.

«Нью-Дели поставил на паузу свои планы по закупке нового американского вооружения и самолетов», — сказано в сообщении.

Также, по данным агентства, был отменен визит министра обороны Индии Раджнатха Сингха в Вашингтон, во время которого предполагалось объявить о ряде таких закупок.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в отношении индийских товаров в размере 25 процентов. Отмечается, что данный тариф установлен в ответ на то, что Нью-Дели продолжает импортировать российскую нефть.

