Одна страна перестанет покупать оружие у США

Reuters: Индия приостановила планы по закупке нового оружия у США

Индия решила приостановить переговоры о покупке оружия и авиации у Соединенных Штатов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на индийские источники.

«Нью-Дели поставил на паузу свои планы по закупке нового американского вооружения и самолетов», — сказано в сообщении.

Также, по данным агентства, был отменен визит министра обороны Индии Раджнатха Сингха в Вашингтон, во время которого предполагалось объявить о ряде таких закупок.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в отношении индийских товаров в размере 25 процентов. Отмечается, что данный тариф установлен в ответ на то, что Нью-Дели продолжает импортировать российскую нефть.