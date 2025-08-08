Операцию Украины с запуском дронов из домов на колесах сорвали в двух российских регионах

ВСУ попытались атаковать Ростовскую и Саратовскую области дронами из пикапов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Ростовскую и Саратовскую области дронами, спрятанными в домах на колесах. Об этом сообщает Shot.

По данным источника, пикапы с FPV-дронами прибыли на территорию России и должны были ударить по стратегическим объектам, повторив операцию «Паутина».

1 июня несколько российских регионов были атакованы украинскими дронами. Они вылетали из фур, которые были заранее были завезены в Россию. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. 11 июля в офисе президента Украины Владимира Зеленского анонсировали аналоги операции. В тот же день стало известно, что в Московской области полиция массово останавливает грузовики в поисках дронов.