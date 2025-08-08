Опубликованы демоверсии экзаменов для претендующих на гражданство России мигрантов

Рособрнадзор опубликовал демоверсии экзаменов для претендующих на гражданство РФ

Появились демоверсии экзаменов по русскому языку и истории для мигрантов, претендующих на гражданство России. Их опубликовал Рособрнадзор на официальном сайте.

Уточняется, что экзамены по-новому начнут проводить с 9 августа. Максимальная продолжительность каждого из них составит 90 минут. Экзамен по русскому языку разделили на устную и письменную части. Всего 35 заданий: пять — на говорение, шесть — по аудированию, столько же — по чтению, два — по письму и 16 — по грамматике и лексике. В качестве одного из письменных заданий иностранцам предложат заполнить анкету для отдела кадров.

Экзамен по истории предполагает только письменную часть и включает 36 заданий: 18 — по истории и столько же — по основам законодательства. Задания по истории проверяют знание основных фактов и событий российской истории с IX века до настоящего времени, знание выдающихся деятелей российской науки и культуры, основных национально-культурных и религиозных традиций российского общества. В частности, мигранты должны знать, кто провел крещение Руси и кто командовал русской армией во время Полтавской битвы.

Как пояснили в ведомстве, задания по основам российского законодательства станут проверкой на знание основ конституционного строя, основных принципов трудового, гражданского и семейного права, правил въезда и выезда из России, постоянного проживания на территории страны, сроков постановки на миграционный учет, перечня документов, необходимых для законного проживания и работы, оснований приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, освобождающий одну категорию мигрантов от сдачи экзаменов по русскому языку и истории России. Речь идет о квалифицированных иностранных специалистах, работающих по квоте.

