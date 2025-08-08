Останки пропавшего 28 лет назад мужчины нашли нетронутыми в высокогорном леднике

В Пакистане нашли в леднике сохранившееся тело мужчины, пропавшего 28 лет назад

В Пакистане обнаружено идеально сохранившееся тело пропавшего 28 лет назад человека. Об этом сообщает New York Post.

Останки Насируддина, отца двоих детей, нашел местный пастух Омар Хан в высокогорном леднике в отдаленном регионе Кохистан. Одежда и удостоверение личности мужчины не пострадали, несмотря на то, что пролежали во льду почти три десятилетия. Тело тоже осталось нетронутым. «То, что я увидел, было невероятным. Он сохранился полностью», — рассказал Хан. Полиция установила, что Омар Хан исчез в июне 1997 года. Он ушел из дома из-за семейного конфликта. По версии властей, он мог провалиться в ледник, когда укрывался от снежной бури в пещере.

Благодаря уникальным условиям — отсутствию кислорода, экстремальному холоду и низкой влажности — останки его практически мумифицировались. Брат Насируддина Касируддин, который все эти годы искал пропавшего родственника, теперь сможет похоронить его в горах либо на родине.

