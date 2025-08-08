Из жизни
16:03, 8 августа 2025Из жизни

Отважный шпиц прогнал забравшегося в дом крупного медведя и попал на видео

В Канаде шпиц Скаут прогнал крупного медведя, который забрался в дом
Никита Савин
Никита Савин

В Канаде отважный шпиц прогнал забравшегося в дом крупного черного медведя. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в понедельник, 4 августа. На видео, снятое камерой наблюдения в доме, попал молодой медведь. Он вошел в помещение с заднего двора через оставленную открытой дверь. Зверь некоторое время бродил по гостиной, но затем из-за угла выбежал маленький шпиц и с лаем бросился на него. Медведь испугался, выскочил во двор, однако пес продолжил погоню. Затем появилась хозяйка шпица Кайла Кляйн и стала звать его. На кадрах с другой камеры видно, что пес загнал медведя в заросли у забора.

Выяснилось, что шпица зовут Скаут и ему три года. Хозяйка животного рассказала, что медведь часто бродил рядом с домом, но на этот раз совсем обнаглел. После того как Скаут прогнал зверя, Кляйн взяла спрей для отпугивания медведей и пошла во двор. Она обнаружила, что незваный гость уже перебрался через забор, а Скаут продолжал лаять на него.

«Он самый лучший. Он очень ласковый, но большой задира и постоянно защищает нас с мужем. Я удивилась, но в гневе он страшен, так что я просто наблюдала, как он на полном ходу бросился на медведя», — рассказала Кляйн.

Женщина также отметила, что постарается больше не оставлять дверь во двор открытой.

Ранее сообщалось, что двухлапый чихуахуа спас жизнь пожилого хозяина. Пес почувствовал, что у мужчины начинается сердечный приступ и начал скулить.

    Все новости