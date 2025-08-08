Мир
12:30, 8 августа 2025

Палестина обратилась к Трампу

WAFA: Палестина призвала Трампа вмешаться из-за планов Израиля по сектору Газа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nasser Ishtayeh / Globallookpress.com

Палестина обратилась к президенту США Дональду Трампу и призвала его разобраться с ситуацией вокруг сектора Газа из-за намерений Израиля установить контроль над всей территорией анклава. Об этом сообщает агентство WAFA.

«Государство Палестина обратилось к президенту Трампу с призывом вмешаться, чтобы остановить выполнение этих израильских резолюций и вместо этого выполнить свое обещание прекратить войну [в Газе] и начать двигаться к прочному миру в регионе», — отмечается в заявлении.

Ранее военно-политический кабинет Израиля утвердил решение премьер-министра государства Биньямина Нетаньяху об оккупации Газы. Сообщалось, что инициативу приняли после более чем десятичасовых консультаций.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил действия Израиля за план полного военного захвата сектора Газа и подчеркнул, что он противоречит международному праву и должен быть немедленно прекращен.

