Пашинян процитировал Библию перед встречей с Трампом и Алиевым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян процитировал Евангелие перед переговорами с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и американским лидером Дональдом Трампом в США. Цитата опубликована в Telegram-канале политика.
«Блаженны миротворцы, ибо они будут названы сынами Божьими», — написал он.
Ранее Трамп заявил, что Никол Пашинян и Ильхам Алиев подпишут мирное соглашение в ходе встречи в Белом доме. По его словам, для обеих стран этот день станет историческим.
Утром 8 августа госсекретарь Марко Рубио отметил, что соглашение, которое подпишут лидеры, станет началом мирного договора между государствами.