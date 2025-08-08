Пашинян процитировал Библию перед встречей с Трампом и Алиевым

Пашинян перед встречей с Алиевым и Трампом в США процитировал Библию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян процитировал Евангелие перед переговорами с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и американским лидером Дональдом Трампом в США. Цитата опубликована в Telegram-канале политика.

«Блаженны миротворцы, ибо они будут названы сынами Божьими», — написал он.

Ранее Трамп заявил, что Никол Пашинян и Ильхам Алиев подпишут мирное соглашение в ходе встречи в Белом доме. По его словам, для обеих стран этот день станет историческим.

Утром 8 августа госсекретарь Марко Рубио отметил, что соглашение, которое подпишут лидеры, станет началом мирного договора между государствами.