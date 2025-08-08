Получившему ранение на СВО военнослужащему из Африки вручили паспорт гражданина России

В Иркутске участнику СВО из Африки вручили паспорт гражданина России

В Иркутске участнику специальной военной операции (СВО) на Украине родом из Африки Кофи Гастону вручили паспорт гражданина России. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, уроженец Тоголезской Республики приехал в Россию учиться на архитектора и решил остаться навсегда.

Мужчина отправился на СВО добровольцем, заключив контракт с Минобороны. На фронте он получил ранение, и сейчас проходит реабилитацию в Иркутске.

«Кофи считает, что вероятно свяжет свою судьбу с Иркутском. Особое впечатление на него произвел Байкал. В дальнейшем он мечтает жениться на русской девушке и растить детей», — рассказала о планах участника СВО депутат законодательного собрания Иркутской области Наталья Дикусарова.

Ранее раненый на СВО боец из Турции получил российское гражданство и рассказал подробности о своей службе. Он входил в состав мотострелковой дивизии.