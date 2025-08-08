Наука и техника
00:15, 8 августа 2025

Люди вернулись в Помпеи после извержения вулкана

В Помпеях нашли доказательства жизни после извержения вулкана Везувий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Некоторые жители древних Помпей вернулись в город после извержения вулкана. Об этом сообщает издание The Guardian.

Благодаря новым и старым археологическим исследованиям выяснилось, что люди продолжили жить в границах Помпей даже после разрушения города. Он был погребен под слоем вулканического пепла после извержения вулкана Везувий в 79 году нашей эры.

По словам директора музей Помпей Габриэля Цухтригеля, некоторые жители города вернулись после того, как извержение Везувия закончилось, и организовали на месте «что-то типа лагеря или фавел». Доказательства жизнедеятельности были и у археологов и раньше, однако они не успевали их проанализировать. Так, ученых, которые раньше занимались раскопками памятника, больше интересовали сохранившиеся здания и фрески, чем следы новой жизни.

Судя по всему, в разрушенные Помпеи вернулись люди, которым было некуда идти. Исследователи отметили, что они жили в тяжелых условиях — без инфраструктуры и услуг, типичных для римского общества того времени. В конце концов, в V веке небольшое поселение было окончательно заброшено.

По оценке ученых, население Помпей до катастрофы составляло 20 тысяч человек. 12-20 процентов жителей не выжили после извержения вулкана.

В феврале итальянские археологи обнаружили на месте разрушенного города Помпеи гигантскую фреску, которая раскрыла детали одного из древних обрядов.

