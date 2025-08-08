Ценности
09:01, 8 августа 2025Ценности

Повзрослевшую модель с титулом самой красивой девочки в мире сняли в купальнике на пляже

Модель Тилан Блондо с титулом самой красивой девочки в мире сняли в купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Getty Images

Повзрослевшую французскую модель Тилан Блондо, которая в детстве носила титул самой красивой девочки в мире, сняли в откровенном наряде. Соответствующий материал приводит издание Daily Mail.

Папарацци запечатлели 24-летнюю манекенщицу на пляже в Сен-Тропе, Франция. Она предстала перед камерой в слитном черном купальнике с белой окантовкой и высокими вырезами для ног. Также данный предмет гардероба частично обнажал спину и ягодицы знаменитости.

В то же время Блондо дополнила образ солнцезащитными очками, несколькими серьгами и браслетами и цепочкой с кулоном. Кроме того, она продемонстрировала татуировки на теле.

Ранее в августе признанная в 2022 году журналом Maxim «самой красивой спортсменкой мира» Пейдж Спиранак снялась в откровенном наряде.

