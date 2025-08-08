Появилось видео удара «Искандером» по скоплению личного состава ВСУ

Удар ВС России «Искандером» по скоплению личного состава ВСУ попал на видео

Появилось видео удара при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по скоплению личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Материал публикует Telegram-канал «Изнанка».

На кадрах, попавших на видео, зафиксирован объективный контроль поражения расположения украинских бойцов. По данным источника канала, поражены микроавтобусы и грузовые автомобили.

«Уничтожено до 20 украинских военнослужащих», — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что ВС России нанесли мощный авиаудар по пункту размещения бойцов ВСУ. Это произошло в селе Дарьевка Херсонской области.