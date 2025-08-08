Бывший СССР
17:08, 8 августа 2025Бывший СССР

Появилось видео удара «Искандером» по скоплению личного состава ВСУ

Удар ВС России «Искандером» по скоплению личного состава ВСУ попал на видео
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Появилось видео удара при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по скоплению личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Материал публикует Telegram-канал «Изнанка».

На кадрах, попавших на видео, зафиксирован объективный контроль поражения расположения украинских бойцов. По данным источника канала, поражены микроавтобусы и грузовые автомобили.

«Уничтожено до 20 украинских военнослужащих», — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что ВС России нанесли мощный авиаудар по пункту размещения бойцов ВСУ. Это произошло в селе Дарьевка Херсонской области.

