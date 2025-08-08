Процент перехвата российских «Гераней» украинской ПВО оценили

Украинская ПВО перехватывает от 10 до 25 процентов российских «Гераней»

В настоящее время украинская противовоздушная оборона (ПВО) перехватывает от 10 до 25 процентов российских дронов-камикадзе «Герань-2» и «Герань-3». Оценку приводит Telegram-канал «Военная хроника».

Издание отмечает, что процент перехвата беспилотников отличается по регионам. Так, в Киеве Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбивают 10-15 процентов «Гераней», тогда как под Одессой — около 20 процентов.

В публикации подчеркивается, что Вооруженные силы России используют новую тактику ударов — сначала поршневые «Герани-2» истощают ПВО противника, после чего реактивные «Герани-3» наносят точный удар по цели.

«Это постепенно снижает общий уровень эффективности украинской противовоздушной обороны, особенно в районах, где низкий процент перехвата сводит на нет усилия по прикрытию критической инфраструктуры», — пишет издание.

Ранее обозреватель американского издания TWZ Говард Альтман заметил, что отражение атак российских «Гераней» требует от ВСУ использования дорогих средств перехвата.