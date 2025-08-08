Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:04, 8 августа 2025Наука и техника

Процент перехвата российских «Гераней» украинской ПВО оценили

Украинская ПВО перехватывает от 10 до 25 процентов российских «Гераней»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В настоящее время украинская противовоздушная оборона (ПВО) перехватывает от 10 до 25 процентов российских дронов-камикадзе «Герань-2» и «Герань-3». Оценку приводит Telegram-канал «Военная хроника».

Издание отмечает, что процент перехвата беспилотников отличается по регионам. Так, в Киеве Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбивают 10-15 процентов «Гераней», тогда как под Одессой — около 20 процентов.

В публикации подчеркивается, что Вооруженные силы России используют новую тактику ударов — сначала поршневые «Герани-2» истощают ПВО противника, после чего реактивные «Герани-3» наносят точный удар по цели.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

«Это постепенно снижает общий уровень эффективности украинской противовоздушной обороны, особенно в районах, где низкий процент перехвата сводит на нет усилия по прикрытию критической инфраструктуры», — пишет издание.

Ранее обозреватель американского издания TWZ Говард Альтман заметил, что отражение атак российских «Гераней» требует от ВСУ использования дорогих средств перехвата.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа причина массового смертельного отравления чачей на российском курорте

    Россиян на гидроцикле сбил двух школьниц на сапборде

    Стало известно о частых разговорах Трампа и Путина по телефону

    Россияне массово отравились в люксовом отеле Турции

    Россиянин Хачанов проиграл в финале турнира ATP

    Большинство россиян не разобрались в управлении замороженной пенсией

    Врач назвал причину 80 процентов всех смертей в России

    Появились кадры разговора российских военных с вьетнамским наемником ВСУ

    Рыболов получит более 320 миллионов рублей за пойманную трехметровую рыбу

    Процент перехвата российских «Гераней» украинской ПВО оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости