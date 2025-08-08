Экономика
08:56, 8 августа 2025Экономика

Раскрыт средний размер скидок на новые автомобили в России

Аналитик Иванов: Средние скидки на новые машины составляют 100-300 тыс. рублей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В настоящее время средние скидки на новые машины в России составляют 100-300 тысяч рублей. Об этом заявил директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов, его слова приводит РИА Новости.

За последние несколько месяцев средний дисконт на внутреннем рынке заметно сократился. Весной 2025 года скидки на новые машины в стране находились в районе 100-500 тысяч рублей, а в некоторых случаях доходили до миллиона. Подобным образом российские дилеры пытались избавиться от пылящихся на складах авто, значительную часть которых составляли китайские машины.

К настоящему времени проблему внушительных стоков автопроизводителям решить не удалось, отмечал Иванов. К началу июля нераспроданными в России оставались в общей сложности порядка 430-450 тысяч единиц.

В обозримом будущем ценовая политика дистрибьютеров во многом будет зависеть от динамики спроса, полагает эксперт. Если спрос начнет стремительно расти, ряд скидочных предложения может исчезнуть уже в сентябре 2025 года. В случае сохранения нынешнего объема продаж (по итогам июня было реализовано около 120 тысяч машин) заметная часть дисконтов, скорее всего, сохранится в августе и не претерпит существенных изменений, резюмировал Иванов.

