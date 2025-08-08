Раскрыто участие ЦРУ в ядерной программе Тайваня

Bloomberg: Шпион ЦРУ сорвал план Тайваня по созданию ядерного оружия

Тайвань хотел разработать собственное ядерное оружие (ЯО) в 1980-х годах, но эти планы сорвал занимавший на тот момент должность заместителя директора Тайваньского института исследований ядерной энергии (INER) Чан Сянь-и, которого завербовало ЦРУ. Об этом сообщает Bloomberg.

Несмотря на то, что США разметили там собственное ЯО и обещали защитить территорию в случае вооруженного конфликта, власти Тайваня посчитали, что создание собственного оружия массового поражения обеспечит наилучшую защиту. Сянь-и был одним из ведущих инженеров-атомщиков, работавших над тайной ядерной программой острова.

Стремясь противостоять распространению ЯО, ЦРУ завербовало бывшего инженера в качестве шпиона, который впоследствии передавал ведомству разведданные. Вашингтон их использовал, чтобы оказать давление на Тайвань и заставить его отказаться от собственной ядерной программы.

«Это произошло само собой», — так прокомментировал Чан свой поступок, уверяя, что действовал не из идеологических или корыстных соображений. В 1988 году ЦРУ приняло решение увезти его вместе с семьей в США, где он живет по сей день в городе Айдахо-Фолс.

В 1989 году мужчина получил американское гражданство, добавив к своему имени фамилию Грей. Как отмечает агентство, на Тайване Чан Грей до сих пор является одним из «наиболее разыскиваемых преступников».

9 июля Тайвань начал ежегодные военные учения «Ханьгуан», которые стали самыми масштабными за всю его историю. Отмечается, что целью является укрепление способности острова к «долгосрочному сопротивлению в случае якобы наступления Китая»