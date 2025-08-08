Раскрыто возможное наказание для оставившей дочь в чаше унитаза россиянки

Суд арестовал мать, утопившую младенца в туалете московского общежития

Никулинский районный суд Москвы отправил под стражу 20-летнюю женщину, которая родила ребенка в туалете общежития и оставила его в чаше унитаза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

По версии следствия, новорожденную девочку нашли в туалете общежития на улице Генерала Дорохова 1 июня. Спасти ее не удалось. Причиной трагедии стала асфиксия в результате утопления.

Вскоре была задержана мать младенца — 20-летняя женщина. Она сразу во всем созналась.

Известно, что женщине грозит до пяти лет лишения свободы по статье о расправе над новорожденным ребенком.