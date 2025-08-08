Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:30, 8 августа 2025МирЭксклюзив

Раскрыты детали выбора площадки для встречи Путина и Трампа

Политолог Асафов: Для переговоров России и США выбирается нейтральная площадка
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: TTstudio / Shutterstock / Fotodom  

В качестве потенциального места переговоров для российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа выбирается наиболее компромиссная, нейтральная площадка, которая очевидно не выражает пристрастности в ту или иную сторону, рассказал политолог Асафов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что саммит президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа может пройти в одной из арабских стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Политолог отметил, что для России, российской делегации и президента, комфортнее было бы проводить переговоры в Минске. Но это невозможно в силу специфики сложившейся ситуации, поэтому выбирается площадка, которая поддерживает более-менее компромиссные отношения со всеми сторонами, добавил он.

«Мы допускаем еще ненулевую вероятность, что Трамп поменяет свое мнение и притащит на площадку Владимира Зеленского в каком-то виде, в каких-то условиях, в какой-то версии протокола. И очевидно, почему сложности с Турцией. Да потому что Реджеп Эрдоган сам будет настаивать на собственном участии, а здесь собравшимся есть и без него что обсудить и в двустороннем, и в трехсторонних форматах. Поэтому я думаю, из этих соображений обсуждается площадка в ОАЭ», — объяснил Асафов.

Ранее Путин заявил, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) являются подходящим местом для встречи с Трампом. Российский лидер добавил, что у России много друзей, способных помочь в организации саммита.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край. Туристам пришлось в панике бежать с сочинского пляжа

    Лукашенко высказался о событиях в Буче и их исполнителях

    Тренера по танцам нашли удушенной и изнасилованной в российском лесу

    Раскрыты детали выбора площадки для встречи Путина и Трампа

    Россияне бросились скупать подержанные китайские машины

    Россиянам назвали лучшие продукты для профилактики болезней почек

    Звонки Путина главам дружественных стран перед встречей с Трампом объяснили

    Москвичей предупредили о похолодании до 8 градусов

    Лазарева пожаловалась на постоянное чувство вины

    «Это всегда было глупостью». Координатор помощи НАТО Украине не смог назвать критерии победы Киева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости