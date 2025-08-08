Раскрыты детали выбора площадки для встречи Путина и Трампа

Политолог Асафов: Для переговоров России и США выбирается нейтральная площадка

В качестве потенциального места переговоров для российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа выбирается наиболее компромиссная, нейтральная площадка, которая очевидно не выражает пристрастности в ту или иную сторону, рассказал политолог Асафов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что саммит президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа может пройти в одной из арабских стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Политолог отметил, что для России, российской делегации и президента, комфортнее было бы проводить переговоры в Минске. Но это невозможно в силу специфики сложившейся ситуации, поэтому выбирается площадка, которая поддерживает более-менее компромиссные отношения со всеми сторонами, добавил он.

«Мы допускаем еще ненулевую вероятность, что Трамп поменяет свое мнение и притащит на площадку Владимира Зеленского в каком-то виде, в каких-то условиях, в какой-то версии протокола. И очевидно, почему сложности с Турцией. Да потому что Реджеп Эрдоган сам будет настаивать на собственном участии, а здесь собравшимся есть и без него что обсудить и в двустороннем, и в трехсторонних форматах. Поэтому я думаю, из этих соображений обсуждается площадка в ОАЭ», — объяснил Асафов.

Ранее Путин заявил, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) являются подходящим местом для встречи с Трампом. Российский лидер добавил, что у России много друзей, способных помочь в организации саммита.