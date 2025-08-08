Раскрыты подробности о накрытой ячейке международной террористической организации

Силовики из Узбекистана помогли накрыть ячейку, вербовавшую мигрантов в Москве

Федеральная служба безопасности, Следственный комитет России и Служба государственной безопасности Узбекистана накрыли деятельность ячейки международной террористической организации в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Ячейка состояла из девяти иностранцев. Они вербовали трудовых мигрантов. У них проходили конспиративные сборы в Telegram. На них велось обучение, основанное на доктрине создания так называемого всемирного халифата.

Возбуждены уголовные дела. Отмечается, что идеологи террористов находятся в странах Европейского союза.