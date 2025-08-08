Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:11, 8 августа 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности об отравлении полицейских в российской столовой

В Казани 21 полицейский госпитализирован с отравлением после ужина в столовой
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Казани 21 полицейский госпитализирован с отравлением после ужина в столовой. Подробности об этом раскрыло РИА Новости.

По данным агентства, речь идет о слушателях Казанского юридического института МВД России. По информации вуза, двое из пострадавших уже выписаны, а 19 человек проходят лечение.

По факту произошедшего начальник института генерал-майор полиции Фоат Зиннуров назначил проведение служебной проверки.

Ранее сообщалось, что потерпевшие проходили курсы профессиональной подготовки и повышения квалификации в казанском вузе МВД. 6 августа они поужинали в столовой института. После этого у полицейских начались проблемы с желудком: тошнота, рвота и боли в животе.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Маршрут Трампа». США подпишут важное соглашение с Арменией и Азербайджаном. Кому оно выгодно и как коснется России?

    Над российским регионом сбили 13 беспилотников

    Молодые люди по всему миру стали одержимы уходом за кожей. Как это перешло все границы и стало опасно для психики?

    Людям с высоким уровнем холестерина посоветовали добавить в рацион восемь продуктов

    Жителям российского города пришлось собирать дождевую воду

    Зеленский намекнул на разногласия на Западе по переговорам с Россией

    На Западе указали на бессилие Зеленского в одном вопросе

    Самое популярное бесплатное приложение Microsoft закроют

    В ООН выразили готовность предоставить площадку для встречи Трампа и Путина

    Москвичам рассказали о погоде в сентябре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости