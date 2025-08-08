Раскрыты подробности об отравлении полицейских в российской столовой

В Казани 21 полицейский госпитализирован с отравлением после ужина в столовой

В Казани 21 полицейский госпитализирован с отравлением после ужина в столовой. Подробности об этом раскрыло РИА Новости.

По данным агентства, речь идет о слушателях Казанского юридического института МВД России. По информации вуза, двое из пострадавших уже выписаны, а 19 человек проходят лечение.

По факту произошедшего начальник института генерал-майор полиции Фоат Зиннуров назначил проведение служебной проверки.

Ранее сообщалось, что потерпевшие проходили курсы профессиональной подготовки и повышения квалификации в казанском вузе МВД. 6 августа они поужинали в столовой института. После этого у полицейских начались проблемы с желудком: тошнота, рвота и боли в животе.