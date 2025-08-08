Раскрыты темы совещания Путина с членами Совбеза

Путин обсудит с Совбезом вопросы обеспечения безопасности

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудит вопросы обеспечения безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Оперативное совещание проходит в Кремле 8 августа.

«Мы обсудим сегодня некоторые вопросы региональной повестки дня, региональной политики применительно, конечно, к обеспечению и решению вопросов безопасности, прежде всего», — сказал глава государства.

Президент добавил, что с докладами выступят глава МВД России Владимир Колокольцев, а также руководитель ФСБ Александр Бортников.

Ранее стало известно, что работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 77 процентов граждан страны. Согласно опросу, негативно к деятельности Путина относятся 9 процентов россиян, еще 14 процентов не определились.