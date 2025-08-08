Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:47, 8 августа 2025Россия

Раскрыты темы совещания Путина с членами Совбеза

Путин обсудит с Совбезом вопросы обеспечения безопасности
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото:Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудит вопросы обеспечения безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Оперативное совещание проходит в Кремле 8 августа.

«Мы обсудим сегодня некоторые вопросы региональной повестки дня, региональной политики применительно, конечно, к обеспечению и решению вопросов безопасности, прежде всего», — сказал глава государства.

Президент добавил, что с докладами выступят глава МВД России Владимир Колокольцев, а также руководитель ФСБ Александр Бортников.

Ранее стало известно, что работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 77 процентов граждан страны. Согласно опросу, негативно к деятельности Путина относятся 9 процентов россиян, еще 14 процентов не определились.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп накричал на Нетаньяху. Президенту США не понравилось, что Израиль пытался его обмануть

    Мощный горный поток обрушился на популярный курорт

    Деревянко официально женился на молодой возлюбленной

    Израиль потребовал исход палестинцев из Газы в годовщину нападения ХАМАС

    Депутату избрали меру пресечения за попытку дать крупную взятку в российском регионе

    Отдыхающих массово эвакуировали с пляжей российского курорта из-за атаки беспилотников

    Россиянка увидела фото пленных украинских бойцов и узнала родственника

    Ущерб Индии от 50-процентных пошлин США подсчитали

    Миронов предложил способ остановить рост цен на продовольствие

    Влияние пошлин Трампа на импорт полупроводников и чипов оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости