Роспотребнадзор прокомментировал массовое отравление туристов в Турции

Роспотребнадзор запросил у Турции данные из-за массового отравления туристов

Роспотребнадзор запросил данные у Минздрава Турции в связи с сообщениями о массовом отравлении туристов. Об этом стало известно из пресс-релиза ведомства, оказавшегося в распоряжении «Ленты.ру».

«В связи с появлением в СМИ информации о том, что российские туристы с симптомами пищевого отравления пожаловались на отель Club Hotel Anjeliq в Аланье, Роспотребнадзор направил официальный запрос в Министерство здравоохранения Турции», — говорится в сообщении.

Ведомство попросило турецкий Минздрав предоставить данные о результатах расследования, а также оценку риска вероятного ухудшения ситуации. Помимо того, Роспотребнадзор также запросил дополнительную информацию у турецких коллег и Ассоциации туроператоров (АТОР).

О массовом отравлении туристов стало известно утром 8 августа. Пострадавшие употребляли в пищу местную еду. Постояльцев беспокоят высокая температура, тошнота и рвота. Первые симптомы заболевания появились у них еще в июле. По словам гостей отеля, в здании антисанитария.