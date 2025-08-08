Россия отвергла выбор одной страны для встречи Путина и Трампа

Corriere della Sera: Россия выступила против встречи Путина и Трампа в Риме

Россия выступила против проведения встречи российского лидера Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа в Риме. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

«Трамп позвонил [премьер-министру Италии] Джорджии Мелони и предложил провести саммит в Риме в понедельник, 11 августа. Она сразу же выразила готовность, а несколько часов спустя [госсекретарь США Макро] Рубио официально предложил провести саммит в Риме на встрече Совета национальной безопасности, где присутствовали представители стран Европы и Украины», — отмечается в материале.

По данным газеты, украинский лидер Владимир Зеленский одобрил Рим в качестве площадки для переговоров, заявив, что он «полностью за». Однако российская сторона «сразу же возразила», поскольку Италия представляется страной, «слишком поддерживающей Украину».

Ранее в беседе с «Лентой.ру» политгеограф, директор Центра пространственного анализа международных отношений Института международных исследований МГИМО Игорь Окунев отметил, что главным критерием выбора места саммита Путина и Трампа станет нейтральная позиция страны по отношению к Украине. Он указал на то, что лучшим вариантом в данном случае являются монархии Персидского залива.