15:12, 8 августа 2025

Россияне отказались встречаться с человеком из-за одного недостатка

Lеvel Group: 25 % россиян не готовы встречаться с человеком без квартиры
Александра Качан (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Около 25 процентов россиян не готовы встречаться с человеком, у которого нет собственной квартиры. Об этом говорится в исследовании Lеvel Group, результаты которого опубликовала «Газета.Ru».

Еще 40 процентов респондентов заявили, что наличие квартиры у второй половинки желательно, но чувства важнее. 35 процентов вовсе не предают значения вопросу недвижимости в отношениях.

При этом мужчины чуть чаще женщин готовы начать отношения с партнером без жилья — 38 процентов против 32 процентов. В свою очередь, женщины чаще мужчин считают наличие жилья важным, но не решающим фактором — 42 процента против 36 процентов.

Ранее стало известно, что 31 процент россиян при ремонте готовы сэкономить на обустройстве своей комнаты ради оформления детской.

