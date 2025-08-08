Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:42, 8 августа 2025Путешествия

Российские туристы воздержались от аренды вилл в Азии из-за смертельной лихорадки

Shot: Отдыхающие в Китае и Юго-Восточной Азии россияне отказались от аренды вилл
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Visionsi / Shutterstock / Fotodom

Туристы из России испугались смертельной болезни и отказались от аренды частных домов во время отдыха. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, отдыхающие в Китае и Юго-Восточной Азии российские путешественники воздержались от пребывания на виллах, так как частные дома не обрабатываются от комаров-переносчиков лихорадки чикунгунья. Россияне предпочитают останавливаться в отелях с москитными сетками и не выходить из номеров днем, пока насекомые наиболее активны.

Материалы по теме:
«После них — как после взрыва» Китайским туристам разрешили путешествовать по миру. Почему в России этому рады не все?
«После них — как после взрыва»Китайским туристам разрешили путешествовать по миру. Почему в России этому рады не все?
6 февраля 2023
Для миллионов людей по всему миру отдых за границей стал непозволительной роскошью. Что разрушило мировой туризм?
Для миллионов людей по всему миру отдых за границей стал непозволительной роскошью.Что разрушило мировой туризм?
9 января 2023

Также туристы меняют купальники на закрытую одежду. Чтобы не заразиться лихорадкой чикунгунья, врачи рекомендовали им использовать стандартные способы защиты в виде репеллентов и воздержаться от посещения мест с высокой влажностью.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что вспыхнувшая в китайской провинции лихорадка — это вирусная инфекция, переносчиками которой являются кровососущие насекомые. Она не передается от человека к человеку, однако риски завоза вируса в Россию есть.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта причина массового смертельного отравления чачей на российском курорте. «Паленый» алкоголь доставлялся по всей стране

    В России запустили уникальный проект

    К продаже Индии российской Т-14 «Арматы» появились вопросы в США

    Следователи попросили заочно арестовать российского писателя Дмитрия Быкова

    Павлюченко назвал футболиста лучше Месси и Роналду

    Пашинян процитировал Библию перед встречей с Трампом и Алиевым

    Россиянка похитила сотни тысяч рублей на строительстве туристического объекта

    В ЕС заявили о необходимости встречи с Путиным

    Стало известно о смерти пилота вертолета прямо во время рейса в российском регионе

    Наказанная за слово «хохол» россиянка прокомментировала решение суда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости