Российский боец рассказал об оставленных в лесополосах телах солдат ВСУ

РИА Новости: ВСУ не забирают тела сослуживцев, а прячут их в лесополосах

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не забирают тела погибших на поле боя сослуживцев, а прячут их в лесополосах. Об этом рассказал российский военнослужащий с позывным Апостол, его слова приводит РИА Новости.

«Находили в лесополосах их погибших. Не забирают, так и остаются там», — рассказал солдат.

В частности, ВСУ складировали тела погибших при отступлении из Январского в Днепропетровской области, подчеркнул солдат.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что в ВСУ статус пленных меняют на «пропал без вести», чтобы сократить выплаты родным.