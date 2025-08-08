Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:38, 8 августа 2025Россия

Российский боец рассказал об оставленных в лесополосах телах солдат ВСУ

РИА Новости: ВСУ не забирают тела сослуживцев, а прячут их в лесополосах
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не забирают тела погибших на поле боя сослуживцев, а прячут их в лесополосах. Об этом рассказал российский военнослужащий с позывным Апостол, его слова приводит РИА Новости.

«Находили в лесополосах их погибших. Не забирают, так и остаются там», — рассказал солдат.

В частности, ВСУ складировали тела погибших при отступлении из Январского в Днепропетровской области, подчеркнул солдат.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что в ВСУ статус пленных меняют на «пропал без вести», чтобы сократить выплаты родным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали цель переговоров Трампа и Путина

    Назван проявляющийся утром на простынях симптом рака

    Нарочито сексуальные фото популярной певицы взволновали соцсеть

    Российские штурмовики рассказали о тактике в боях за Часов Яр

    Российские бойцы взяли в плен вьетнамского наемника

    Землетрясение произошло у побережья Камчатки

    Украинский дрон-разведчик сбили на границе с Россией

    В Кремле оценили ответ Трампа о встрече с Путиным

    Украине предрекли демографический коллапс

    Российский боец рассказал об оставленных в лесополосах телах солдат ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости