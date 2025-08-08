Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:07, 8 августа 2025Из жизни

Рыболов получит более 320 миллионов рублей за пойманную трехметровую рыбу

В США рыболов получит более четырех миллионов долларов за огромного марлина
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: kelldallfall / Shutterstock / Fotodom

В США поймали трехметрового голубого марлина, который может принести рыболову миллионы долларов. Об этом сообщает 13 News Now.

Огромная рыба попалась экипажу судна Barbara B в первый день 52-го ежегодного турнира White Marlin Open — одного из крупнейших в мире соревнований по спортивной рыбалке. Этот улов стал пятым по величине голубым марлином за всю историю турнира.

Когда рыбу доставили на берег, весы показали 421,6 килограмма. Если до конца соревнований никто не побьет этот результат, экипаж Barbara B получит более четырех миллионов долларов (320 миллионов рублей).

Материалы по теме:
«Никто не узнает их судьбу» С корабля-призрака бесследно исчезли люди. В этом винили японских пиратов и советские подлодки
«Никто не узнает их судьбу»С корабля-призрака бесследно исчезли люди. В этом винили японских пиратов и советские подлодки
18 октября 2020
«Обреченность висела в воздухе» Они оказались в море среди акул и умирали один за другим. Выживших спасли советские моряки
«Обреченность висела в воздухе»Они оказались в море среди акул и умирали один за другим. Выживших спасли советские моряки
8 сентября 2019

Марлин — крупная рыба, вырастающая до пяти метров в длину. Она способна разгоняться до 110 километров в час. Глушит добычу длинным рылом в виде копья.

Ранее сообщалось, что в Индии пропал без вести рыбак, поймавший голубого марлина. Рыба выдернула его из лодки и утащила в открытое море.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа причина массового смертельного отравления чачей на российском курорте

    Россиян на гидроцикле сбил двух школьниц на сапборде

    Стало известно о частых разговорах Трампа и Путина по телефону

    Россияне массово отравились в люксовом отеле Турции

    Россиянин Хачанов проиграл в финале турнира ATP

    Большинство россиян не разобрались в управлении замороженной пенсией

    Врач назвал причину 80 процентов всех смертей в России

    Появились кадры разговора российских военных с вьетнамским наемником ВСУ

    Рыболов получит более 320 миллионов рублей за пойманную трехметровую рыбу

    Процент перехвата российских «Гераней» украинской ПВО оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости