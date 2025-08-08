Рыболов получит более 320 миллионов рублей за пойманную трехметровую рыбу

В США рыболов получит более четырех миллионов долларов за огромного марлина

В США поймали трехметрового голубого марлина, который может принести рыболову миллионы долларов. Об этом сообщает 13 News Now.

Огромная рыба попалась экипажу судна Barbara B в первый день 52-го ежегодного турнира White Marlin Open — одного из крупнейших в мире соревнований по спортивной рыбалке. Этот улов стал пятым по величине голубым марлином за всю историю турнира.

Когда рыбу доставили на берег, весы показали 421,6 килограмма. Если до конца соревнований никто не побьет этот результат, экипаж Barbara B получит более четырех миллионов долларов (320 миллионов рублей).

Марлин — крупная рыба, вырастающая до пяти метров в длину. Она способна разгоняться до 110 километров в час. Глушит добычу длинным рылом в виде копья.

Ранее сообщалось, что в Индии пропал без вести рыбак, поймавший голубого марлина. Рыба выдернула его из лодки и утащила в открытое море.