АСВ: В первой половине 2025 года рынок вкладов в России замедлился в 2,5 раза

В первой половине 2025 года рынок вкладов в России замедлился в 2,5 раза. Об этом со ссылкой на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщает Frank media.

За полгода объем банковских вкладов, подлежащих страхованию, увеличился на 5,4 процента, до 78,8 триллиона рублей. Темпы прироста резко снизились в сравнении с тем же периодом 2024-го, когда сумма средств на вкладах выросла на 13,5 процента.

Вклады населения выросли на 6,4 процента, до 59,8 триллиона рублей (годом ранее на 10,6 процента), вклады индивидуальных предпринимателей — упали на 1,3 процента до 2,5 триллиона рублей. Вклады юридических лиц, также стали меньше на 0,9 процента и опустились до 9,6 триллиона рублей.

Доходность рублевых вкладов за указанный период упала после нескольких кварталов роста: 88 из 100 банков понизили ставки, 5 из них оставили их на прежнем уровне, еще 7 — повысили.

«Уменьшение рыночных ставок стало следствием ожидания замедления инфляции, смягчения денежно-кредитной политики Банка России и снижения ключевой ставки», — отмечают аналитики.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин спрогнозировал, что кредитные организации в стране начнут снижать ставки на ожиданиях смягчения ДКП. Условия по банковским вкладам будут автоматически подстраиваться под ключевую ставку. При этом, не взирая на показатели ставки, доходность по вкладам все равно будет более чем вдвое выше уровня инфляции, допустил он.