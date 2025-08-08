Сборная России объявила четвертого соперника по товарищескому матчу

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Боливией 14 октября

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Боливии. Об этом сообщает Российский футбольный союз.

Встреча пройдет 14 октября. Команды сыграют в Москве на стадионе «Динамо». Сборные встретятся впервые в истории.

Ранее стали известные еще три соперника сборной России по ближайшим матчам. Осенью команда Валерия Карпина сыграет против Иордании (дома, 4 сентября), Катара (Эр-Райян, 7 сентября) и Ирана (Волгоград, 10 октября).

Из-за международных санкций сборная России может проводить только товарищеские матчи. В последних из них команда сыграла вничью с Нигерией (1:1) и победила Белоруссию (4:1).