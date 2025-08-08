Mash: 600 солдат ВСУ, включая бойцов «Азова», попали в огневое кольцо ВС РФ

Сотни солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались в огневом кольце Вооруженных сил (ВС) РФ на константиновском направлении. По данным Mash, всего там могут находиться до 600 украинских бойцов, включая также участников «Азова» (запрещенная в России террористическая организация).

Как сообщает издание, солдаты ВСУ находятся между населенными пунктам Александра-Калиново и Клебан-Бык — они попали в диаметр окружения 7 на 4 километра. В связи с активным наступлением Российской армии солдаты ВСУ отступают к водохранилищу в парке Клебан-Бык. В большинстве своем они загнаны в лес, откуда пытаются обороняться.

Ранее сообщалось, что на краснолиманском направлении в Донецкой народной республике бойцы ВС России взяли в плен вьетнамского наемника ВСУ.