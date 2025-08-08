Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:21, 8 августа 2025Мир

Стало известно о частых разговорах Трампа и Путина по телефону

WSJ: Путин и Трамп часто говорят по телефону
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп поддерживают контакт и часто говорят по телефону. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Иногда их разговоры длятся часами из-за длинных монологов Путина и необходимости в переводе», — передает издание слова собеседника.

Источник отметил, что во время телефонных разговоров Трамп «обычно нетерпеливо и взволнованно ждет возможности вставить слово и внимательно слушает».

Ранее Трамп заявил, что готов встретиться с Путиным, даже если тот не намеревается до этого провести предварительную встречу с украинским главой Владимиром Зеленским.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта причина массового смертельного отравления чачей на российском курорте. «Паленый» алкоголь доставлялся по всей стране

    122 тысячи японцев эвакуируют из-за удара стихии

    Женщинам назвали одну из самых больших ошибок при менопаузе

    Расправившегося с женой военного задержали спустя три дня

    Россиян на гидроцикле сбил двух школьниц на сапборде

    Стало известно о частых разговорах Трампа и Путина по телефону

    Россияне массово отравились в люксовом отеле Турции

    Россиянин Хачанов проиграл в финале турнира ATP

    Большинство россиян не разобрались в управлении замороженной пенсией

    Врач назвал причину 80 процентов всех смертей в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости