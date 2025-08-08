Мир
Стало известно о нежелании премьера Польши встречаться с президентом страны

Премьер-министр Польши Дональд Туск не желает встречаться с новым избранным президентом страны Каролем Навроцким. Об этом заявил глава президентской канцелярии Збигнев Богуцкий, сообщает wPolityce.

По словам Богуцкого, президент страны дважды встречался со спикером Сейма Шимоном Головней, проводил встречи с вице-премьером и главой Минобороны республики Владиславом Косиняк-Камышем, с бывшим главой Минобороны Мариушем Блащаком, а также с руководителями партии «Левые». «Кого не хватает? Одного человека. Каким-то образом президенту Навроцкому удается встречаться и искать решения, часто очень сложно общаться со всеми, кроме одного человека, потому что Дональд Туск не хочет разговаривать», — сказал чиновник.

Ранее стало известно, что новый президент Польши Кароль Навроцкий пошел на конфликт с правительством из-за решения сократить масштаб проекта по строительству крупнейшего аэропорта в Европе. При этом сообщалось, что конфликт разгорелся уже на следующий день после инаугурации Навроцкого. В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд Туск призвал нового президента «не мешать» работе его кабинета министров.

Навроцкий заявил в четверг, 7 августа, что он пытается заставить правительство вернуться к предыдущему варианту плана по аэропорту, который включал в себя высокоскоростное железнодорожное сообщение с рядом небольших польских городов.

