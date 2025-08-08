Бывший СССР
Украине предрекли демографический коллапс

Французский бизнесмен Пелле заявил, что Украину ждет демографический коллапс
Юлия Мискевич
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украину ждет демографический и экономический коллапс. Об этом заявил французский бизнесмен и специалист по геополитике Тьерри Лоран Пелле в беседе с ТАСС.

По его словам, кроме того, финансовая поддержка со стороны Европейского союза в конечном итоге прекратится.

Пелле подчеркнул, что за последние три года население Украины сократилось с 42 до 20 миллионов человек из-за «гигантской эмиграции». Также он напомнил, что 1,5 миллиона мужчин погибли из-за военного конфликта.

Ранее стало известно, что из-за мобилизации в селах на западе Украины почти не осталось мужчин. По словам взятых в плен бойцов 425-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, военкоматы призвали почти все мужское население из сел во Львовской и Житомирской областях.

