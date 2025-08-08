В Банке России рассказали о причинах Великой депрессии

Заботкин: Жесткая денежно-кредитная политика не была причиной Великой депрессии

Первопричиной Великой депрессии в США была не жесткая денежно-кредитная политика (ДКП), а перегрев экономики и пузырь на фондовом рынке, возникшие в результате мягкой ДКП второй половины 1920-х. На это указал зампред Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин, отвечая на вопрос в Telegram-канале ЦБ, автор которого попросил оценить, «возможны ли сходные (как и при систематически более мягкой, чем необходимо — прим. «Ленты.ру») труднообратимые негативные структурные изменения, в случае, если денежно-кредитная политика будет систематически более жесткой, чем это требуется».

Вместе с тем, отметил представитель ЦБ, ситуацию тогда «усугубила и запоздалая реакция ФРС», в том числе на проблемы, связанные с коллапсом многих банков. Повлияли на ее усугубление и решения властей разных стран о резком увеличении протекционистских барьеров, рассказал Заботкин.

Он подчеркнул, что реальная ставка остается высокой при дефляции и росте безработицы, что ведет к углубляющейся рецессии, в связи с чем при таргетировании инфляции ЦБ, «если видит, что инфляция устойчиво (а не в отдельный месяц-два-три) опускается гораздо ниже целевого уровня, будет снижать ставку».

Ранее Заботкин в рамках той же сессии подчеркнул, что дефляции в России сейчас отсутствует, поскольку ее можно зафиксировать только по итогам года, а использовать этот термин в связи со снижением цен на фоне летнего удешевления плодоовощной продукции некорректно.