Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:37, 8 августа 2025Экономика

В Банке России рассказали о причинах Великой депрессии

Заботкин: Жесткая денежно-кредитная политика не была причиной Великой депрессии
Дмитрий Воронин

Фото: smith371 / Shutterstock / Fotodom

Первопричиной Великой депрессии в США была не жесткая денежно-кредитная политика (ДКП), а перегрев экономики и пузырь на фондовом рынке, возникшие в результате мягкой ДКП второй половины 1920-х. На это указал зампред Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин, отвечая на вопрос в Telegram-канале ЦБ, автор которого попросил оценить, «возможны ли сходные (как и при систематически более мягкой, чем необходимо — прим. «Ленты.ру») труднообратимые негативные структурные изменения, в случае, если денежно-кредитная политика будет систематически более жесткой, чем это требуется».

Вместе с тем, отметил представитель ЦБ, ситуацию тогда «усугубила и запоздалая реакция ФРС», в том числе на проблемы, связанные с коллапсом многих банков. Повлияли на ее усугубление и решения властей разных стран о резком увеличении протекционистских барьеров, рассказал Заботкин.

Он подчеркнул, что реальная ставка остается высокой при дефляции и росте безработицы, что ведет к углубляющейся рецессии, в связи с чем при таргетировании инфляции ЦБ, «если видит, что инфляция устойчиво (а не в отдельный месяц-два-три) опускается гораздо ниже целевого уровня, будет снижать ставку».

Ранее Заботкин в рамках той же сессии подчеркнул, что дефляции в России сейчас отсутствует, поскольку ее можно зафиксировать только по итогам года, а использовать этот термин в связи со снижением цен на фоне летнего удешевления плодоовощной продукции некорректно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Маршрут Трампа». США подпишут важное соглашение с Арменией и Азербайджаном. Кому оно выгодно и как коснется России?

    Над российским регионом сбили 13 беспилотников

    Молодые люди по всему миру стали одержимы уходом за кожей. Как это перешло все границы и стало опасно для психики?

    Людям с высоким уровнем холестерина посоветовали добавить в рацион восемь продуктов

    Жителям российского города пришлось собирать дождевую воду

    Зеленский намекнул на разногласия на Западе по переговорам с Россией

    На Западе указали на бессилие Зеленского в одном вопросе

    Самое популярное бесплатное приложение Microsoft закроют

    В ООН выразили готовность предоставить площадку для встречи Трампа и Путина

    Москвичам рассказали о погоде в сентябре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости