02:54, 8 августа 2025

В Европе назвали себя континентом неудач

BZ: Европа стала континентом неудач, она теряет политическое влияние
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Европа стремительно теряет политическое и экономическое влияние, она превращается в континент неудач. Об этом заявило немецкое издание Berliner Zeitung (BZ).

«Глядя на последние события вокруг ЕС, можно с полным правом говорить о континенте неудач (...) ЕС и важнейшие главы государств погрязли во внутренних проблемах», — говорится в статье.

Отмечается, что параллельно с этим президент России Владимир Путин создает «факты на земле совсем недалеко от Берлина», а американский лидер Дональд Трамп вводит тарифы и демонстрирует умение вести переговоры.

Ранее журналист из Нидерландов Аб Гителинк заявил, что страны-члены Европейского союза (ЕС) втянули себя в поддержку Украины, теперь у объединения нет стратегии выхода из конфликта.

