19:28, 8 августа 2025

В Европе заявили об осознании украинцами одного факта о конфликте

Журналист из Италии Фази: Украинцы осознают, что являются жертвами прокси-войны
Все больше украинцев осознают, что их втянули в прокси-войну Запада. Такое мнение на странице в соцсети X выразил журналист из Италии Томас Фази.

«Украинцы в той же мере являются жертвами прокси-войны НАТО, что и россияне. Все больше и больше украинцев начинают осознавать это», — написал европейский журналист. Он также счел, что по этой причине президент Украины Владимир Зеленский и его западные союзники не хотят положить конец конфликту.

Ранее телеканал CNN заявил, что после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа конфликт на Украине может завершиться по пяти возможным сценариям. При этом только один из них имеет положительный исход для Киева, указали журналисты.

Перед этим сообщалось, что в Европе заметили изменение отношения украинцев к Зеленскому. Как заявили в European Conservative, украинцы также перестали бояться выходить на протесты и противостоять насильственной мобилизации.

