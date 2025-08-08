В Грузии сделали заявление о договоре с Абхазией и Южной Осетией

Грузия не готова подписать договор с Абхазией и Южной Осетией, так как ранее уже обозначила свою позицию по этому вопросу. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.
«Это для нас является несерьезным, что касается ненападения. Мы заявляем одну простую вещь: единственный путь для восстановления территориальной целостности — мирный путь», — заявил он.
Кобахидзе подчеркнул, что вопрос о подписании какого-либо соглашения не стоит.
Ранее в Грузии провели многонациональные учения НАТО Agile Spirit. Сообщалось, что они направлены на «повышение уровня боеготовности сил обороны стран-участников, укрепление взаимодействия и оперативных возможностей», в них также приняли участие Армения и Азербайджан.