В Грузии сделали заявление о договоре с Абхазией и Южной Осетией

Кобахидзе: Грузия не готова к договору о ненападении с Абхазией и Южной Осетией

Грузия не готова подписать договор с Абхазией и Южной Осетией, так как ранее уже обозначила свою позицию по этому вопросу. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Это для нас является несерьезным, что касается ненападения. Мы заявляем одну простую вещь: единственный путь для восстановления территориальной целостности — мирный путь», — заявил он.

Кобахидзе подчеркнул, что вопрос о подписании какого-либо соглашения не стоит.

Ранее в Грузии провели многонациональные учения НАТО Agile Spirit. Сообщалось, что они направлены на «повышение уровня боеготовности сил обороны стран-участников, укрепление взаимодействия и оперативных возможностей», в них также приняли участие Армения и Азербайджан.