16:41, 8 августа 2025Мир

В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Си Цзиньпина

Кремль: В разговоре с Си Цзиньпином Путин рассказал об итогах беседы с Уиткоффом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

В телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином президент России Владимир Путин рассказал об итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Детали раскрыла пресс-служба Кремля.

«В духе отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами — Президент России рассказал Председателю КНР об основных итогах своей беседы 6 августа со специальным посланником Президента США Стивеном Уиткоффом», — утверждается в публикации.

По данным Кремля, Си Цзиньпин поблагодарил российского лидера за информацию и поддержал урегулирование украинского кризиса на долгосрочной основе. Кроме того, стороны обсудили подготовку к предстоящему визиту Путина в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, а также в мероприятиях по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

8 августа российский лидер и председатель КНР провели телефонный разговор.

