17:12, 8 августа 2025Мир

В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина с премьером Индии

В Кремле сообщили, что Путин и Моди обсудили урегулирование конфликта на Украине
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили урегулирование конфликта на Украине в ходе телефонного разговора. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в Telegram.

«Владимир Путин поделился основными итогами беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, состоявшейся 6 августа в Москве. Выразив признательность за эту информацию, премьер-министр подтвердил последовательную позицию Индии в пользу политико-дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины», — заявили в Кремле.

Представители Москвы и Нью-Дели также обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество РФ и Индии.

Ранее стало известно, что 8 августа Путин созвонился с председателем КНР Си Цзиньпином. Они обсудили урегулирование украинского конфликта и подготовку к предстоящему визиту российского лидера в Китай.

