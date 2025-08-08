В МИД России ответили на обвинения по теме украинских детей

Захарова: Россия содействует воссоединению украинских детей с родственниками

Россия не только не препятствует, но и всячески содействует воссоединению украинских детей с их родственниками. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова опубликованы в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

«Мы имеем дело с очередной провокацией и судорожной попыткой вернуть общественное внимание к оторванному от реальности сюжету с якобы "незаконной депортацией и насильственным перемещением" украинских детей. Россия не только не препятствует, но и всячески содействует их воссоединению с родственниками», — сказала она в ответ на заявление Международной коалиции по возвращению украинских детей под председательством Украины и Канады, в котором от российской стороны потребовали дать «содержательный ответ» по переданному на переговорах в Стамбуле 2 июня списку из 339 украинских детей.

Как отметила дипломат, ответ был передан Киеву еще 23 июля, в ходе третьей встречи делегаций в Стамбуле. Она подчеркнула, что 30 процентов данных из списка не подтвердились, так как некоторые из указанных детей никогда не были в России, уже вернулись к семьям или являются совершеннолетними.

По словам Захаровой, действительно оказавшиеся в России дети находятся в безопасности под государственным контролем, а жизни многих из них удалось спасти только благодаря тому, что они были вывезены из зоны боевых действий.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что не все на Украине серьезно относятся к вопросу возвращения детей. Он подчеркнул, что некоторые зарабатывают политический капитал на этой теме.