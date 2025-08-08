В Минобороны сообщили об атаке ВСУ на российские объекты британскими ракетами Storm Shadow

МО РФ: Система ПВО сбила восемь британских ракет Storm Shadow в зоне СВО

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила восемь крылатых ракет Storm Shadow в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за неделю. Об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские объекты британским вооружением большой дальности сообщили в Минобороны России (МО РФ).

По данным оборонного ведомства, российские военные также отбили атаку ВСУ десятью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США, девятью управляемыми авиационными бомбами и 1508 беспилотными летательными аппаратами самолетного типа.

Кроме того, в акватории Черного моря военнослужащие Черноморского флота уничтожили три безэкипажных катера противника.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Крым с помощью Storm Shadow. Предварительно, силы ПВО сбили не менее девяти крылатых ракет большой дальности.