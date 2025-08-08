Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:23, 8 августа 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о компромиссах на переговорах по Украине

Депутат Чепа о переговорах с Украиной: Политика — игра компромиссов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Россия может быть открыта к компромиссам с Украиной в рамках переговорного процесса, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. В частности, он не исключил формат обмена территориями.

«Политика — это вообще игра компромиссов. Это понятно. К примеру, у нас есть возможность обмена территориями: Россия уже успела создать определенные буферные зоны в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской областях. Возможно, такой формат будет рассматриваться как один из компромиссных вариантов», — допустил политик.

Он также счел не самым лучшим решением возможность отложить окончательное признание или непризнание территорий международным сообществом.

«Откладывать этот вопрос на 49-99 лет — значит, снять с себя ответственность за произошедшее. Но откладывать проблемы неправильно, их необходимо решать», — подчеркнул Чепа.

Ранее сообщалось, что Украина, якобы, готова принять перемирие по линии фронта, но не допускает международного признания контроля России над новыми территориями. Отмечалось также, что украинский президент Владимир Зеленский признал невозможность возвращения утраченных территорий силой и признал необходимость искать дипломатические решения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вооруженные грабители украли миллионы из отделения «Почты России» в Москве. Как им удался этот налет?

    Девочка-подросток вырастила в желудке волосяной шар размером с дыню

    В Минобороны сообщили об атаке ВСУ на российские объекты британскими ракетами Storm Shadow

    Палестина обратилась к Трампу

    Бойцы ВСУ передали российским войскам координаты заградотрядов Нацгвардии

    Стало известно о нежелании премьера Польши встречаться с президентом страны

    В Минобороны России назвали взятые под контроль населенные пункты в зоне СВО за неделю

    Раскрыта опасность ставшей популярной в сети диеты

    Украинец попытался сбежать из страны на параплане и попался

    110-летняя женщина отметила юбилей и высказалась по поводу секретов долголетия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости