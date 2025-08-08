В России высказались о компромиссах на переговорах по Украине

Депутат Чепа о переговорах с Украиной: Политика — игра компромиссов

Россия может быть открыта к компромиссам с Украиной в рамках переговорного процесса, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. В частности, он не исключил формат обмена территориями.

«Политика — это вообще игра компромиссов. Это понятно. К примеру, у нас есть возможность обмена территориями: Россия уже успела создать определенные буферные зоны в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской областях. Возможно, такой формат будет рассматриваться как один из компромиссных вариантов», — допустил политик.

Он также счел не самым лучшим решением возможность отложить окончательное признание или непризнание территорий международным сообществом.

«Откладывать этот вопрос на 49-99 лет — значит, снять с себя ответственность за произошедшее. Но откладывать проблемы неправильно, их необходимо решать», — подчеркнул Чепа.

Ранее сообщалось, что Украина, якобы, готова принять перемирие по линии фронта, но не допускает международного признания контроля России над новыми территориями. Отмечалось также, что украинский президент Владимир Зеленский признал невозможность возвращения утраченных территорий силой и признал необходимость искать дипломатические решения.