В российском жилом доме прогремел взрыв

В Калининграде на первом этаже жилого дома прогремел взрыв газа

В жилом многоквартирном доме Калининграда прогремел взрыв. Об этом сообщило управление МЧС по Калининградской области в Telegram-канале.

По информации министерства, взрыв прогремел в квартире на улице Машиностроительной, его эпицентр находился на первом этаже. В результате взрыва оказалось выбито окно на одном из балконов, разрушений несущих конструкций не зафиксировали.

Никто, предварительно, не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Подробности и причины ЧП уточняются.

25 июля взрыв газа обрушил 10 этажей дома в Саратове. В результате разрушено оказалось почти 40 квартир. Пострадали 18 человек, жертвами ЧП стали семь человек.