В сети обругали Adidas за ужин в церкви

Карина Черных
Карина Черных

Фото: @outlandermagazine

Спортивный бренд Adidas провел ужин в церкви в Шанхае и вызвал споры в сети. Соответствующие комментарии появились в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Модное мероприятие состоялось в готической церкви, построенной в 1886 году. На размещенных кадрах видно, что в здании разместили декор в тематике марки, а также расставили столы с букетами цветов.

Пользователи сети неоднозначно отнеслись к событию. Так, некоторые обругали решение Adidas провести ужин в церкви. «Церковь должна оставаться церковью», «Это оскорбляет чувства многих людей», «В чем концепция?», «Кощунство», — высказывались они. В то же время другие комментаторы оценили идею: «Круто!», «Свежий взгляд», «Почему бы и нет?»

Ранее рэперша Lizzo высмеяла обвиненную в расизме звезду «Эйфории».

