Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:44, 8 августа 2025Россия

В Сочи россиян попросили выйти из здания МФЦ во время налета беспилотников

В Сочи во время атаки БПЛА людей попросили выйти из здания МФЦ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал URA.RU

В Сочи россиян попросили выйти из здания МФЦ во время налета беспилотников. Об этом сообщает Ura.ru в Telegram.

8 августа Краснодарский край атаковали беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Издание опубликовало короткую видеозапись, сделанную во время объявленной в Сочи воздушной тревоги. На ролике видно стоящих перед входом в здание людей. «Выгнали всех», — говорит женский голос за кадром. На фоне слышно воющую сирену — оповещение о воздушной опасности.

В мэрии пояснили, что во время тревоги людям по инструкции предписано покинуть помещение и спуститься в укрытие. Это и было сделано, добавили там.

Известна по меньшей мере одна цель налета беспилотников ВСУ. Ею был аэропорт Сочи. Над городом было сбито по меньшей мере два дрона, один из которых поразили над курортным поселком Лоо. Отдыхающих попросили покинуть пляжи.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надо вообще прекратить стрельбу». Что предложил Лукашенко для достижения перемирия между Россией и Украиной?

    Легкоатлет вышел на старт чемпионата России в форме сборной Великобритании

    На Земле начались геомагнитные возмущения

    Военкор раскрыл положение российских войск в Красноармейске

    Россияне бросились скупать валюту

    В окрасившемся Галилейском море увидели предвестие апокалипсиса

    Обнаружен новый инструмент в борьбе с ожирением

    Житель российского города устроил аквапарк в дождевой воде и попал на видео

    Минобороны раскрыло подробности о работе систем ПВО в российских регионах

    В России появится новый туристический маршрут

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости