Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:29, 8 августа 2025Экономика

В США оценили доходы от пошлин

Хассетт: Пошлины обеспечат США триллионы долларов новых инвестиций
Кирилл Луцюк

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В настоящее время США сумели добиться новых торговых договоренности со странами, на которые приходится больше половины мирового ВВП. Об этом, как сообщает «Газета.Ru» заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в интервью Fox News.

По его словам, таким образом, Соединенные Штаты обеспечили себе триллионы долларов новых инвестиций и такой же объем доходов от пошлин. Он также отметил, что в настоящее время попытки договориться с Вашингтоном по вопросу о тарифах делает Швейцария.

Ранее сообщалось, что решение властей Белого дома распространить пошлины на экспортируемые в США золотые слитки станет еще одним ударом по экономике Швейцарии, которая считается крупнейшим центром переработки этого металла.

В швейцарской Ассоциации технологической промышленности назвали ужасным сценарием воздействие американских пошлин на экономику этой европейской страны. Есть прогнозы, что в итоге будет уничтожен местный экспортный бизнес, работающий в технологической отрасли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа причина массового смертельного отравления чачей на российском курорте

    В Великобритании допустили принуждение Украины к уступкам

    Владивосток сдвинулся после землетрясения на Камчатке

    Трамп ответил на избиение Больших Яиц

    Россиянам назвали сроки исчезновения скидок на автомобили

    Боец ВСУ попытался увезти на мотоцикле трофейный российский дрон и поплатился

    Россиянин объяснил свое дезертирство желанием отдохнуть от службы

    Объяснена причина плача и смеха некоторых женщин после оргазма

    В США оценили доходы от пошлин

    Большие потери ВСУ на одном из направлений объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости