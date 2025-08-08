Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:41, 8 августа 2025Мир

В США раскрыли детали встречи Путина и Трампа

Fox News: Встреча Путина и Трампа возможно состоится в конце следующей недели
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Михаил Терещенко / РИА Новости

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа предварительна запланирована на конец следующей недели, в качестве возможной площадки для переговоров рассматриваются Венгрия, Швейцария, Италия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.

Согласно данным источника, знакомого с организацией встречи глав государств, якобы изначально российская сторона видела в качестве предпочтительной площадки Венгрию. По словам собеседника телеканала, также обсуждалась Турция, однако он назвал ее «маловероятным вариантом».

Ранее Fox News сообщил, что саммит Путина и Трампа может состояться 11 августа в Риме. При этом источники телеканала добавили, что рассматриваются и другие европейские страны, а также другие регионы.

Позже источник агентства ТАСС опроверг информацию о переговорах в столице Италии, отметив, что переговоры будут проводится« не в Европе».

Сам президент России заявил, что подходящей площадкой для переговоров с Трампом он считает ОАЭ.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край. Туристам пришлось в панике бежать с сочинского пляжа

    Появились подробности об атаковавших российский город-курорт дронах-камикадзе

    Суд определился с арестом известного российского писателя

    Главаря кровожадной банды «Желтых хризантем» оправдали по новому делу в Москве

    Глава Intel отреагировал на призыв Трампа уйти в отставку

    Си Цзиньпин заявил о роли Китая в урегулировании украинского конфликта

    Лукашенко рассказал о возможности навсегда прекратить конфликт России и Украины

    Власти пообещали найти деньги на поддержку продаж российских машин

    Россияне в Северной Корее попробовали бургер по рецепту Ким Чен Ына

    Лукашенко опроверг слова о договорах с США за спиной у России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости