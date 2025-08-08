В США раскрыли детали встречи Путина и Трампа

Fox News: Встреча Путина и Трампа возможно состоится в конце следующей недели

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа предварительна запланирована на конец следующей недели, в качестве возможной площадки для переговоров рассматриваются Венгрия, Швейцария, Италия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.

Согласно данным источника, знакомого с организацией встречи глав государств, якобы изначально российская сторона видела в качестве предпочтительной площадки Венгрию. По словам собеседника телеканала, также обсуждалась Турция, однако он назвал ее «маловероятным вариантом».

Ранее Fox News сообщил, что саммит Путина и Трампа может состояться 11 августа в Риме. При этом источники телеканала добавили, что рассматриваются и другие европейские страны, а также другие регионы.

Позже источник агентства ТАСС опроверг информацию о переговорах в столице Италии, отметив, что переговоры будут проводится« не в Европе».

Сам президент России заявил, что подходящей площадкой для переговоров с Трампом он считает ОАЭ.