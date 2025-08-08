NR: Запад попал в настоящую передрягу, помогая Украине

Из-за помощи Украине западные страны попали в передрягу. На ситуацию с поддержкой Киева пожаловался автор американского журнала National Review (NR) Майкл Брендан Догерти.

«Теперь мы в настоящей передряге, о которой я предупреждал. Решение вложить доверие всего треклятого мирового порядка и саму суть демократии в национальную борьбу Украины всегда было сопряжено с моральными рисками. Например, такими, что Украина, скорее всего, под давлением конфликта станет куда менее либеральной или же что из-за ее националистических перегибов мы будем выглядеть лицемерами», — заявил Догерти.

По мнению обозревателя, ситуация с конфликтом на Украине достигла мрачного фарса. При этом, как указал автор материала, эксперты полагают, что Запад уже не может отказаться от помощи Киеву. В итоге западные страны вынуждены поддерживать правительство и конфликт, которые уже давно потеряли популярность и на самой Украине, подчеркнул Догерти.

Ранее журналист из Италии Томас Фази заявил, что все больше украинцев начинают осознавать, что их втянули в прокси-войну Запада. Как счел представитель прессы, украинцы в той же мере являются жертвами прокси-войны НАТО, что и россияне.