Влияние пошлин Трампа на импорт полупроводников и чипов оценили

РИА: Пошлины Трампа на импорт полупроводников затронут поставки на $63 млрд

Импортные пошлины в 100 процентов, которые президент США Дональд Трамп обещал ввести на поставки полупроводников и чипов, могут затронуть товары на 63 миллиарда долларов в год. Влияние тарифов оценили в РИА Новости, основываясь на данные американской статслужбы.

В 2024 году США закупили за рубежом чипы на полупроводников на 22,6 миллиарда долларов, а чипов — еще на 40,2 миллиарда. За первую половину 2025-го объемы импорта составили 7,7 и 20,2 миллиарда соответственно.

Сильнее всего ужесточение торговли затронет поставки полупроводников из Вьетнама — годом ранее они оценивались в 5,6 миллиарда долларов. Также тарифы повлияют на импорт из Таиланда (3,5 миллиарда), Малайзии (3,3 миллиарда), Индии (1,6 миллиарда) и Камбоджи (1,3 миллиарда).

Что касается рынка микрочипов, в первую очередь импортные пошлины затронут Тайвань — страна поставила США в 2024 году товаров на 11,3 миллиарда долларов, а также Малайзию (9,5 миллиарда долларов), Израиль (4,2 миллиарда), Южную Корею (2,4 миллиарда) и Ирландию (1,9 миллиарда)

Трамп объявил о новых пошлинах на все ввозимые в страну чипы и полупроводники 7 августа. Во время выступления в Белом доме он пообещал, что импортная продукция будет облагаться пошлинами в 100 процентов.